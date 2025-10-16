Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları.

1 /5 Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında 1 TL’lik indirim yapılması öngörülüyor. Yeni fiyatlar, Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak. Peki, 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

2 /5 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 52.18 TL Motorin litre fiyatı: 53.27 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL

3 /5 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 52.00 TL Motorin litre fiyatı: 53.13 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL

4 /5 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.03 TL Motorin litre fiyatı: 54.29 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL