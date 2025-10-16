Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Benzin ve motorine indirim var mı? 16 Ekim güncel mazot-LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Benzin ve motorine indirim var mı? 16 Ekim güncel mazot-LPG fiyatı

08:5416/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında 1 TL’lik indirim yapılması öngörülüyor. Yeni fiyatlar, Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak. Peki, 16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.00 TL

Motorin litre fiyatı: 53.13 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

#Akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatı
#motorin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet İşleri Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? Hac Kurası Nereden İzlenir?