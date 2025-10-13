Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Peki benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 13 Ekim 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

13 Ekim 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? Araç sahiplerine sevindirici haber geldi! Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği sonrası, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim yapıldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.15 TL Motorin litre fiyatı: 53.23 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL





















İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.98 TL Motorin litre fiyatı: 53.09 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL









Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL Motorin litre fiyatı: 54.25 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL











İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL Motorin litre fiyatı: 54.57 TL LPG litre fiyatı: 27.53 TL









