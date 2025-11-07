Yeni Şafak
Altın düşüyor mu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Kasım altın fiyatları

12:547/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
7 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları yayımlandı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış-satış değerlerinde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti. Açıklanmanın ardından il İl altın fiyatları ile Kapalıçarşı gram altın fiyatları merak edildi. Altın düşüyor mu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatı, çeyrek altın kaç lira, yarım altın ne kadar ve tam altın ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Altın fiyatları hemen her gün değişiklik gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte altının yönünü daha iyi belirlemesi beklentiler arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik %100 gümrük vergisi açıklaması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi beklentisi, Merkez Bankası faiz indirimi, Gazze Barış Anlaşması ve ülke gündeminde yaşanan olaylar neticesinde altın ve para piyasalarındaki dalgalanmalar devam ediyor.

7 KASIM KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI BUGÜN


7 Kasım Cuma günü anlık Kapalıçarşı'da çeyrek altın 8.852,40 liradan alınırken 9.055,11 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI


Gram Altın Alış: 5.423,66TL


Gram Altın Satış: 5.424,44 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Çeyrek Altın Alış: 8.953,99 TL


Çeyrek Altın Satış: 9.158,96 TL

YARIM ALTIN FİYATI


Yarım Altın Alış: 17.852,02 TL


Yarım Altın Satış: 18.317,91 TL

TAM ALTIN FİYATI


Tam Altın Alış: 35.815,97 TL


Tam Altın Satış: 36.523,79 TL

Altın yükselecek mi?

Yeni haftaya geçiş öncesi altın fiyatları yatay seyre devam ediyor. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde dengelenirken, iç piyasada gram altın 5.421 TL’den alıcı buluyor. Piyasalarda yeni haftanın ilk gününde açıklanacak veriler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri takip edilecek.

