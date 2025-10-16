İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra artacak mı? Devam edecek mi altın? Ne olacak? Onu şöyle söyleyelim, öncelikle altının bu kadar fiyat artışına sebep olan birkaç tane etmen var. Bir tanesi, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte küresel ticarette çok ciddi riskler oluştu. Yani hem tarifeler yoluyla hem Trump'ın ani olarak farklı kararlar vermesiyle birlikte işte bu risk yatırımcıları aslına bakıldığında kıymetli metallere yönlendiriyor. Altının yönünün sürekli yukarı olacağını gösteriyor. Yani henüz bu fırtına durmadı. Evet yüzde 53'lük bir değişim var dolar bazında ama muhtemelen bu sene sonuna kadar yüzde 60'lı 65'li seviyeleri de görebiliriz. Yani bu ons altında 4200 - 4300 dolarlı seviyelerin görülmesi demek aslına bakıldığında.

Her ne kadar altının yönü daima yukarı olsa da bundan sonraki süreçte, yani hatta şunu da söyleyebiliriz; bundan sonraki geçecek bir yıl içerisinde dünyanın 5000 dolarlı seviyeleri görmesi sürpriz olmaz. Yani gelecek önümüzdeki yıl Amerika'nın faiz artışları beklenildiği gibi 2,5'lu seviyelere gelirse eğer o zaman biz altında rahatlıkla 5000 dolarlı seviyeleri göreceğiz, görmüş oluruz. Yani yön yukarı ama yatırımcıların, halkımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Fiyat hareketleri çok hızlı yukarı aşağı oynuyor. Dolayısıyla bu oynaklıkta hani ani hareket etmemek lazım. Ani kararlar vermemek lazım ve yatırımcılar zamanında altına dönük yatırımı varsa bir süre daha bekleyip değerlendirebilirler.”