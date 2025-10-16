16 Ekim’de altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, ABD ile Çin arasında derinleşen ticaret savaşı, ABD'de hükümetin kapanması ve Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Güvenli liman talebindeki bu artış, ons altının uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasına neden oldu. Uzman isim, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerini paylaştı ve düzeltme için uyarılarda bulundu. Peki altın fiyatları düşecek mi, uzman isimler ne diyor? İşte güncel alış satış fiyatları.
16 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentiler yatırımcıların yönünü yeniden altına çevirdi. Gram altın rekor seviyelere yakın seyrini korurken, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da yükseliş dikkat çekiyor. İşte sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları.
Gram altın fiyatları ne kadar?
Gram altın alış 5.661,70 TL
Gram altın satış 5.662,44 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 9.522,00 TL
Çeyrek altın satış 9.604,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış 19.044,00 TL
Yarım altın satış 19.208,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 37.932,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.203,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 5.333,38 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı 5.364,08
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 38.609,22 TL
Ata altın satış fiyatı 39.568,88 TL
JPMorgan Chase CEO'sundan altın yorumu
JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini belirterek, altının cazibesinin son dönemde yeniden arttığını ifade etti. Dimon, Son haftalarda yaşanan sert yükselişlere rağmen altının hala "mantıklı bir yatırım" olduğunu ifade ederek "Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir" açıklamasında bulundu.
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Ali Yıldırımtürk, Kapalı Çarşıya’ya gelenlerin neredeyse tamamının altın alımı yaptığını belirtti ve “Altın fiyatlarının düşmesi için şu an hiçbir senaryo yok. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD-Çin gerilimi sürüyor. Merkez bankaları rezervlerindeki tahvilleri azaltıp altına yöneliyor. Bu ortamda güvenli liman olarak görülen altın yükseliyor” dedi.
ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de insanların bireysel olarak altın yatırımına yöneldiğini dile getiren uzman, bu durumun altın talebini artıran önemli nedenlerden biri olduğunu paylaştı.
Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kasım ayının ilk 10 günü için altında bir miktar düzeltme beklediğini vurguladı. Bunun sınırlı bir düzeltme olmayacağını, ons altının 3900 – 3950 seviyelerine dönük kalıcı olmayan bir düzeltme yapabileceğini ifade etti.
Altında Kasım’da gerçekleşebilecek düşüşün alım fırsatı olabileceğini belirten uzman, “Kimse ciddi düşüşler beklemesin. Ortada bir senaryo yok. Ons altında yıl sonu hedefini 4500 dolar olarak değerlendiriyorum” dedi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra artacak mı? Devam edecek mi altın? Ne olacak? Onu şöyle söyleyelim, öncelikle altının bu kadar fiyat artışına sebep olan birkaç tane etmen var. Bir tanesi, özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte küresel ticarette çok ciddi riskler oluştu. Yani hem tarifeler yoluyla hem Trump'ın ani olarak farklı kararlar vermesiyle birlikte işte bu risk yatırımcıları aslına bakıldığında kıymetli metallere yönlendiriyor. Altının yönünün sürekli yukarı olacağını gösteriyor. Yani henüz bu fırtına durmadı. Evet yüzde 53'lük bir değişim var dolar bazında ama muhtemelen bu sene sonuna kadar yüzde 60'lı 65'li seviyeleri de görebiliriz. Yani bu ons altında 4200 - 4300 dolarlı seviyelerin görülmesi demek aslına bakıldığında.
Her ne kadar altının yönü daima yukarı olsa da bundan sonraki süreçte, yani hatta şunu da söyleyebiliriz; bundan sonraki geçecek bir yıl içerisinde dünyanın 5000 dolarlı seviyeleri görmesi sürpriz olmaz. Yani gelecek önümüzdeki yıl Amerika'nın faiz artışları beklenildiği gibi 2,5'lu seviyelere gelirse eğer o zaman biz altında rahatlıkla 5000 dolarlı seviyeleri göreceğiz, görmüş oluruz. Yani yön yukarı ama yatırımcıların, halkımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Fiyat hareketleri çok hızlı yukarı aşağı oynuyor. Dolayısıyla bu oynaklıkta hani ani hareket etmemek lazım. Ani kararlar vermemek lazım ve yatırımcılar zamanında altına dönük yatırımı varsa bir süre daha bekleyip değerlendirebilirler.”