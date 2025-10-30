Piyasalar hareketli bir gün geçirdi. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altında sert düşüş yaşandı. Fed Başkanı Jerome Powell, "Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik" ifadelerini kullandı. Powell'ın açıklamaları sonrası sarı metal düşüşünü sürdürerek ons tarafında 3942 dolara kadar çekildi. İslam Memiş'ten ise kritik uyarı geldi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
ABD Merkez Bankası (FED), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 25 baz puanlık indirime giden FED, politika faizini yüzde 3,75–4 aralığına çekti. FED Başkanı Jerome Powell ise Aralık ayında faiz indiriminin "muhtemel olmadığını" vurguladı. Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin kafa karışıklığı ve ABD-Çin arasındaki ticaret diplomasisi, değerli metalin yönünü bulmasını zorlaştırıyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
30 Ekim saata 09:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.347,61 TL
Gram altın satış fiyatı 5.348,33 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.140,00 TL
9.301,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.279,00 TL
18.591,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
36.447,00 TL
37.035,00 TL
22 ayar bilezik fiyatı
5.096,48 TL
5.193,19 TL
Altın düşecek mi yükselecek mi?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlarla altın yatırımcılarına dikkat çeken mesajlar verdi. İslam Memiş, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar altın fiyatlarında manipülasyon kaynaklı bir düşüş dalgası beklediğini söyledi.
“Tepki yükselişinden sonra yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasını yükseliş değil, düşüş olarak göreceksiniz. Ama şimdi değil. Manipülasyonun ikinci dalgasına hazır olun.” ifadelerini kullanan Memiş, kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi, bu da 495 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.” diyen Memiş, 3.800 dolar seviyesinin ana destek noktası olduğunu vurguladı. Memiş, FED kararının hem dolar hem de altın fiyatlarında yönü belirleyeceğini söyledi.