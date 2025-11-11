Yeni Şafak
Altında yükseliş devam ediyor: 27 Ekim'den bu yana en yüksek seviye görüldü

Altında yükseliş devam ediyor: 27 Ekim'den bu yana en yüksek seviye görüldü

09:2211/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
ABD'de hükümetin açılacağı haberi sonrası altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü. Sabah saatlerinde 4148 dolar seviyesinin üzerini gören altının ons fiyatı şu sıralar 4110 dolardan işlem görüyor. 27 Ekim'den bu yana yeni en yüksek seviyeyi gören Ons altın yükselmesiyle birlikte iç piyasada ise gram altın da yükselişini sürdüdü. İşte 11 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı.

Altın fiyatları, ABD'deki hükümet krizini sona erdirecek olan geçici bütçe üzerinde anlaşma sağlanması ve Fed'in aralık ayında faiz indireceğine yönelik yatırımcı beklentileri sonrası yönünü yukarıya çevirdi. Ons altın, yeni haftaya sert yükselişle başlarken gün içinde 4 bin 104 dolar seviyesine kadar yükseldi. İç piyasada gram altın ise yeniden 5 bin 600 lira bandını aştı. İşte 11 Kasım gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 5.608,32 TL

Gram altın satış fiyatı 5.609,08 TL

Çeyrek altın ne kadar?

9.416,00 TL

9.500,00 TL

Yarım altın fiyatı

18.831,00 TL

18.988,00 TL


Cumhuriyet altını ne kadar?

37.545,00 TL

37.853,00 TL



Ata altın ne kadar?

37.838,97 TL

38.803,35 TL



22 ayar bilezik fiyatı

5.265,16 TL

5.303,70 TL


Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş yıl sonu fiyatı verdi: Üzerinde tamamlayabilir

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini belirterek, “Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.” dedi.

İslam Memiş, 2026 yıl altın fiyatları ile ilgili öngörülerini de paylaştı. “İlk kez açıklıyorum” diyen İslam Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde.” dedi.


