



Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş yıl sonu fiyatı verdi: Üzerinde tamamlayabilir

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini belirterek, “Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.” dedi.

İslam Memiş, 2026 yıl altın fiyatları ile ilgili öngörülerini de paylaştı. “İlk kez açıklıyorum” diyen İslam Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde.” dedi.



