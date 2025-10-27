9 haftalık kesintisiz yükseliş serisini noktalayan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta ortasında 6 bin TL’yi görerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Ne var ki geçen hafta ani bir geri çekilme yaşandı. Haftanın ilk işlem gününde de altın fiyatlarındaki gerileme devam etti. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. İşte 27 Ekim güncel gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları.