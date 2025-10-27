Son haftalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla yön bulan altın piyasasında dengeler değişti. Haftaya zayıf bir başlangıç yapan değerli metal, küresel risk iştahındaki artış ve doların yeniden güç kazanmasıyla birlikte değer kaybetti. Yatırımcıların güvenli liman talebini azaltan bu gelişmeler, ons altını son bir ayın en düşük seviyelerine çekti. İşte 27 Ekim güncel altın fiyatları.
9 haftalık kesintisiz yükseliş serisini noktalayan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta ortasında 6 bin TL’yi görerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Ne var ki geçen hafta ani bir geri çekilme yaşandı. Haftanın ilk işlem gününde de altın fiyatlarındaki gerileme devam etti. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. İşte 27 Ekim güncel gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları.
Altın, bu sabah saat 09:00 itibariyle şu fiyatlardan işlem görmekte.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.510,94 TL
Satış: 5.511,63 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.538,00 TL
Satış: 9.624,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.035,00 TL
Satış: 38.321,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.753,57 TL
Satış: 38.507,30 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.076,00 TL
Satış: 19.237,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.324,58 TL
Satış: 5.396,77 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.933,37 TL
Satış: 39.924,74 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Uzmanlar, "Bu potansiyel ticaret anlaşması tamamen beklenmedik bir şekilde gündeme geldi ve piyasalar açısından olumlu bir sürpriz yarattı. Ancak bunun altın üzerinde olumsuz etkileri oldu" değerlendirmesinde bulundu. Piyasalardaki tansiyonun düşüş eğilimi gösterdiğini belirten uzmanlar, yatırımcı tutumunun nötr hale geldiğini kaydetti. Ancak altının ilerleyen dönemdeki seyrine ilişkin "Altına desteğin sürmesinin nedeni ise gevşek para ve maliye politikalarının süreceği beklentisi. Bu durum devam ederse, altının yükseliş trendi korunabilir" yorumları da yapılıyor.
Altın yatırımcıları ve piyasalar, şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü yapılacak toplantısına odaklandı. Bankanın faiz oranını çeyrek puan düşürmesi beklenirken, Cuma günü açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verisi de bu görüşü destekliyor.