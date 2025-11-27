Yeni Şafak
Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş'ten 2026 ilk çeyrek uyarısı

Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş’ten 2026 ilk çeyrek uyarısı

19:1627/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yatay seyrettiği dönemde 'barış anlaşması olmadan altın almam' diyerek yatırımcıya temkin çağrısı yaptı. Memiş’e göre 2026’nın ilk çeyreği piyasalar için kritik bir dönemeç olabilir. İşte uzman isimden güncel tahminler ve çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum.

Finans analisti İslam Memiş, Rusya–Ukrayna cephesinde barış sağlanmadan altın alımına sıcak bakmadığını söyleyerek kısa vadede temkinli, 2026’nın ilk çeyreğinde ise kritik fiyat hareketleri beklediğini açıkladı.

Altın piyasasında durgunluk: Yatırımcı yön arıyor

Küresel piyasalarda son haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından altın fiyatları yeniden dar bir banda sıkıştı. ABD’de Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacminin düşmesi de piyasadaki sakinliğin sürmesine yol açtı.


Gram, çeyrek ve ons altının izlediği rota yakından takip edilirken, finans analisti İslam Memiş, kısa vadeli beklentilerini paylaştı.


'Barış olmadan altın almam' - Memiş’ten net mesaj

Haber Global’de konuşan Memiş, küresel gündemin altın üzerinde baskı yarattığını vurguladı.


Papa’nın Türkiye ziyareti, Venezuela–ABD hattındaki tansiyon ve Rusya-Ukrayna cephesine dair olası gelişmelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceğini belirtti.


Analiste göre 2026’nın ilk çeyreğinde taraflar arasında gündeme gelebilecek bir barış anlaşması, altın piyasasında rahatlama yaratabilir.


“Bu tamamen kişisel bir tercih; Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmadan altın alımına sıcak bakmıyorum.”



Ons altın için 'Pahalı bölge' uyarısı

Memiş’e göre ons altında 4.000-4.200 dolar bandı teknik olarak yüksek seviyeler:

4.000 dolar → destek

4.250 dolar → direnç


Analist, yılın son bölümünde ons altının yatay seyrini koruyabileceğini öngörüyor.

Kısa vadeli işlem yapanlara “temkin” önerirken, uzun vadeli yatırımcıların alım yapmaya devam edebileceğini belirtti.


Gram altın için ayrı parantez: 'Uzun vadede sorun yok'


Gram altın için daha pozitif konuşan Memiş, TL bazlı fiyatlamanın farklı dinamiklerle hareket ettiğini hatırlatarak:


“Gram altın uzun vadede sorun çıkarmaz, alımlar devam edebilir” dedi. Ancak kendi stratejisinde düşüş ihtimalini hâlâ masada tuttuğunu söyledi.

Altın fiyatlarında son durum - 27 Kasım 2025 (Saat 18.50)


Gram altın: 5.673 TL

Çeyrek altın: 9.482 TL

Yarım altın: 18.964 TL

Cumhuriyet altını: 37.777 TL

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogramı:


En düşük: 5.775.000 TL

En yüksek: 5.800.000 TL


Günün kapanışı: 5.790.000 TL (%0,3 düşüş)

Küresel faktörler altını baskılıyor

Fed’in faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin sürmesi, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Analistlere göre altın tarafında kısa vadede:


Kar satışları görülebilir

ABD piyasaları kapalı olduğu için hacim düşük kalmaya devam edecek. Almanya ve Avro Bölgesi’nden gelecek tüketici güveni verileri takip edilecek.


Teknik görünümde ise ons altın için:

4.000 dolar destek

4.250 dolar ise güçlü direnç konumunda.

