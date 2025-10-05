Altın fiyatlarında 7 haftalık yükseliş: Altında yeni hedef 4.000 dolar mı? Emtia piyasalarında son durum ne? İşte uzmanların yorumu

Veri akışı kesildi, Fed belirsizlik içinde





Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bütçe üzerinde anlaşamaması, federal hükümetin kapanmasına yol açtı. Bu durum, Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ertelenmesine neden oldu.

Veri akışındaki kesinti, Fed’in veri temelli politika yapma sürecinde öngörülebilirliği azalttı. Buna rağmen, analistler para piyasasında bu ay ve aralık toplantılarında faiz indirimlerinin süreceği beklentisinin güçlü kaldığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin kapanmasının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini söylerken, IMF Sözcüsü Julie Kozack ise “Federal hükümetin tam olarak finanse edilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.







