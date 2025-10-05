Altın fiyatlarında 7 haftalık yükseliş: Altında yeni hedef 4.000 dolar mı? Emtia piyasalarında son durum ne? İşte uzmanların yorumu

Altın fiyatları 2025 yılında güçlü seyrini sürdürüyor. ABD’de bütçe krizi nedeniyle kapanan federal hükümet, veri akışını aksattı ve piyasada belirsizlik yarattı. Bu ortamda yatırımcılar altına yönelirken ons fiyatı 3.887 dolara çıkarak 7 haftalık yükselişini tamamladı. Ekonomistler, güvenli liman talebinin ve Fed’in gevşek para politikası sinyallerinin altındaki rekor seviyeleri desteklediğini belirtiyor. Peki ons altın fiyatlarında yeni hedef 4 bin dolar mı? Emtia piyasalarında son durum nedir? İşte güncel gelişmeler ve uzman yorumları.
ABD’de federal hükümetin kapanması, Fed’in para politikasına yönelik belirsizlikleri artırırken emtia piyasalarında yönü belirledi. Altın 7 haftadır aralıksız yükselirken, petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyesini gördü.
ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle federal hükümetin kapanması, piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. Veri akışının aksaması ve Fed’in para politikasına dair belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.
Veri akışı kesildi, Fed belirsizlik içinde
Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bütçe üzerinde anlaşamaması, federal hükümetin kapanmasına yol açtı. Bu durum, Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ertelenmesine neden oldu.
Veri akışındaki kesinti, Fed’in veri temelli politika yapma sürecinde öngörülebilirliği azalttı. Buna rağmen, analistler para piyasasında bu ay ve aralık toplantılarında faiz indirimlerinin süreceği beklentisinin güçlü kaldığını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin kapanmasının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini söylerken, IMF Sözcüsü Julie Kozack ise “Federal hükümetin tam olarak finanse edilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.
Altın 7 haftadır yükseliyor
Güvenli liman talebi ve zayıflayan dolar endeksi, değerli metalleri desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı 3.887 dolara yükselerek üst üste yedi haftadır artış trendini sürdürdü. Hafta içinde 3.896,93 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın, rekor tazeledi.
Gümüşün ons fiyatı da 48,37 dolarla Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Haftayı gümüş yüzde 4,2, platin yüzde 2,3 kazançla tamamlarken, paladyum yüzde 0,8 değer kaybetti.
Bakır arz endişesiyle yükseldi
Baz metallerde ise Fed’in faiz indirim beklentileri ve dolar endeksindeki düşüşle pozitif seyir öne çıktı. Endonezya’daki Grasberg madeninde yaşanan kazanın küresel arzı etkilemesi, bakır fiyatlarını yukarı taşıdı.
Bu gelişmelerle birlikte tezgah üstü piyasalarda bakır yüzde 6,8, çinko yüzde 4,7, alüminyum yüzde 2,2, nikel yüzde 1,9, kurşun yüzde 0,6 değer kazandı.
Petrol 4 ayın en düşük seviyesinde
Petrol fiyatları ise ABD ham petrol stoklarındaki artış, OPEC+’ın üretimi artırabileceğine yönelik haberler ve zayıf talep görünümü nedeniyle geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 düşerek 64,11 dolara indi ve 4 ayın en düşük seviyesini gördü.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 1,8 milyon varil arttığını açıkladı. Benzin ve distilat stoklarındaki yükseliş de talep zayıflığına işaret etti. Buna karşılık, doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 17,3 arttı.
Tarım emtialarında karışık görünüm
ABD Tarım Bakanlığının (USDA) yüksek üretim tahminleri, tarım emtialarında fiyat hareketlerini etkiledi.
Mısır ve soya fasulyesi haftayı sınırlı artışla tamamlarken, pirinç ve buğdayda düşüş görüldü.
ICE borsasında pamuk yüzde 1,7 gerilerken, kahve yüzde 2,7 ve şeker yüzde 0,7 değer kazandı. Kakaoda ise sert düşüş yaşandı ve ton başına fiyat yüzde 10,6 geriledi.