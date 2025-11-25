Finans piyasalarının tanınmış ismi İslam Memiş, 24 Kasım 2025 tarihli YouTube canlı yayınında, içinde bulunduğumuz haftanın 2025 yılının en kritik haftası olduğunu belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, manipülasyonun Ekim ayında yapıldığı uyarısını yineleyerek, özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişten korkulmaması gerektiğini vurguladı
Piyasaları etkileyecek jeopolitik ve siyasi gelişmelere dikkat çeken Memiş, Türkiye'deki İmralı ziyaretine ilişkin kritik görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki olası 28 maddelik barış anlaşması teklifi ve Papa'nın İznik, Ankara, İstanbul ziyaretlerinin dünyaya vereceği mesajların bu hafta konuşulması gerektiğini ifade etti. Hafta içinde ABD'deki Şükran Günü gibi tatiller nedeniyle piyasaların süresinin az olacağını da ekledi.
Altın ve Gümüşte 'Kademeli Alım' Stratejisi
İslam Memiş, yatırımcılara ons ve gram fiyatlarını ayrı ayrı değerlendirme çağrısında bulunarak, ons altında 4.000 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlardan alım yapmayacağını açıkça belirtti. Kendi alım aralığını ise 3.800 ile 4.000 dolar aralığı olarak işaret etti.
Gram altın tahmini
Gram altında serbest piyasalarda 5.762 TL seviyesini referans gösteren Memiş, Ekim ayındaki 6.282 TL seviyesinin manipülasyon fiyatlaması olduğunu ifade etti. Gram altında maliyet yapılabilecek bandın ise 5.500 TL ile 5.750 TL aralığı olduğunu açıkladı.
Gümüşün ons fiyatında maliyeti
Ons gümüşte 50 dolar seviyesi üzerinde alım yapmayacağını belirten uzman isim, 49, 47 ve 45.5 dolar seviyelerinden kademeli alım yapılabileceğini söyledi. Gram gümüş için ise 65-70 TL aralığının geçerliliğini koruduğunu ve 70 TL üzerinde alım düşünülmemesi gerektiğini ifade etti
Euro ve Bitcoin İçin Büyük Beklenti
Memiş, Euro/Dolar paritesini şu anki seviyelerde (1.1580 altındaki her rakam) ucuz gördüğünü ve 2026 yılı beklentisinin 1.21-1.25 seviyeleri olduğunu dile getirdi.
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, şu an nakiti olsa Bitcoin alacağını belirterek, 86.856 dolar seviyelerinin alım için fırsat sunduğunu, 2026 beklentisinin ise 120.000 ve 140.000 dolar seviyeleri olduğunu vurguladı. "Şu anda ekme zamanı, biçme zamanı değil" diyerek yatırımcılara sabırlı olma tavsiyesinde bulundu.
Memiş ayrıca Borsa İstanbul tarafında 2026 yılında da uzak duracağını kaydetti.
Güncel altın fiyatları (25 Kasım 2025 Salı)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 5.649,04 TL, satış 5.649,81 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 9.038,46 TL’den alınırken, 9.237,45 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 36.836,79 TL’den işlem görüyor.