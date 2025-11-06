Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Amasya’da 2 bin 601 konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ koordinasyonunda yürütülen proje; dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte Amasya’da TOKİ sosyal konutun olduğu ilçeler.
Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya belirtilen bankaların şubeleri aracılığıyla yapabilecek. Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. Amasya genelinde toplam 2.601 konut inşa edilecek. İl merkezi ve 5 ilçede yürütülecek projelerin ayrıntıları ise şu şekilde:
Amasya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Amasya’da Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
Amasya'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeleri ne nasıl?
Amasya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Amasya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Amasya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Projeye başvuracak vatandaşların:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
18 yaşını doldurmuş olması,
Kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konutu bulunmaması,
Hane halkı gelirinin Amasya için 127.000 TL’yi aşmaması şartlarını sağlaması gerekiyor.
TOKİ sosyal konut başvurusu ikamet şartları
Başvurularda ikamet şartları Proje türüne göre farklılık gösteriyor:
İl Merkezindeki projeler için başvuru sahibinin, başvuru tarihinden geriye doğru en az 1 yıldır il merkezinde ikamet ediyor olması gerekiyor (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre).
İlçelerdeki projeler için başvuru sahibinin, başvuru tarihinden geriye doğru en az 1 yıldır ilgili ilçede ikamet ediyor olması gerekiyor.
Beldelerdeki projeler için başvuru sahibinin, başvuru tarihinden geriye doğru en az 1 yıldır ilgili beldede ikamet ediyor olması gerekiyor.
Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde ikamet edenler, il merkezinde yapılan projelere başvuru yapabilecek.
İkamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda, başvuru sahibi il merkezindeki projelere başvuruda bulunabilecek.