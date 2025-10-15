Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları açıklandı: Çekiliş sonuçları kazanan öğrenci asil listesi

Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları açıklandı: Çekiliş sonuçları kazanan öğrenci asil listesi

15/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
<p>Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi</p>
Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesinde görev alacak öğrenciler, çekilen kura ile belirlendi. Yapılan kura sonucunda 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi.

İŞKUR’un üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programına başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura sürecine çevrildi. Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 4 bin 106 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucunda 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi.

