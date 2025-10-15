İŞKUR’un üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programına başvuruların tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura sürecine çevrildi. Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 4 bin 106 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucunda 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi.