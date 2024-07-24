Analı kızlı tarifi yöresel bir yemek yapmayı düşünen kişiler tarafından merak edilen bir tariftir. Gaziantep, Malatya, Adana gibi farklı yörelerde yapılan analı kızlı çorbası büyüklü küçüklü köftelerle hazırlanan lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Yöresel tariflerden biri olan analı kızlı hem ana yemek hem de çorba olarak geçer. Analı kızlı nasıl yapılır? Analı kızlı köfteleri nasıl hazırlanır? İşte Güneydoğu Anadolu mutfağının muhteşem lezzeti analı kızlı yemeğinin tarifinin ayrıntıları...

1 / 9 Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde farklı versiyonları ile yapılan analı kızlı çorbası genellikle başlangıç olarak ikram edilir. Bir ana yemek kadar doyurucu olan Analı kızlı çorbasında küçük köfteler ile nohut bulunur. İşte analı kızlı yemeğinin malzemeleri ve yapımı...

2 / 9 ANALI KIZLI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

Yarım bardak nohut 3 bardak köftelik bulgur 3 soğan 1,5 bardak koyun kıyma 2/3 bardak tereyağı 3 kaşık biber salçası 1 tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı kimyon 2,5 tatlı kaşığı tuz 250 gram dana kıyma 1 bardak un 3 kaşık sıvıyağ 5 bardak et suyu 2 kaşık domates salçası 4 kaşık limon suyu

3 / 9 ANALI KIZLI YEMEĞİ TARİFİ

Nohutları bir gün önceden suda bekletmek gerekiyor. Ardından bir bardak suda haşlıyoruz. Bulgur da sıcak suda 20 dakika kadar bekletilir.



4 / 9 Ardından ince ince kıyılan soğanlar kıyma ile birlikte kavrulur. Salça ilave edilir bir süre daha kavurma işlemi devam eder.

5 / 9 Ardından kimyon ve tuz ilave edilip karıştırılır ve soğumaya bırakılır.



6 / 9 Bulgur 1 kaşık biber salçasıyla yoğrulur. Ardından baharatlar eklenir. Kıyma ve un da eklendikten sonra 10 dakika dinlendirilir.

7 / 9 Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp ortası açılır ve içine kıymalı harç konup yuvarlanır. Bulgurlu harcın bir kısmıyla da fındık büyüklüğünde toplar yapılır.

8 / 9 Kalan soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda soteleyin. Salça, et suyu, büyük köfteler ve tuzunu ekleyip 20 dakika kadar pişirdikten sonra küçük köfteler, nohut ve limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirilir. Sıcakken servis edilir.