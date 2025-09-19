Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı ve yaşanan kesintiler, vatandaşların büyük tepkisini çekmektedir. Bu nedenle, ASKİ'nin su kesintilerini minimize etmek için daha etkili çözümler üretmesi gerekmektedir.

Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte Ankara su kesintisi sorgulama ekranı.