Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre, bugün Ankara'nın bazı mahalle ve sokaklarında su temininde geçici aksaklıklar yaşanacak. ASKİ, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaya çağırdı. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle, cadde ve sokak listesi.
Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı ve yaşanan kesintiler, vatandaşların büyük tepkisini çekmektedir. Bu nedenle, ASKİ'nin su kesintilerini minimize etmek için daha etkili çözümler üretmesi gerekmektedir.
Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte Ankara su kesintisi sorgulama ekranı.
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.09.2025 23:30:00
Tamir Tarihi: 19.09.2025 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3. Şahıslardan kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir kısım.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 19.09.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.09.2025 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Göksu Mahallesi 2.İnönü Cadde içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi bir kısmı.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 19.09.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 19.09.2025 14:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 3762. SOKAK Ø 100DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA BRANŞMAN BAĞLANTISI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BİR KISMI.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 19.09.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 23.09.2025 07:00:00
Detay: Bugünden itibaren 19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de , mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle sistemimize ulaşan suyun azalması sebepleriyle düzenli su kesintisine gidilecektir. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 18.09.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 19.09.2025 12:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi; Yakacık Mahallesi 3585 cadde içerisinde 200lük çelik boruda oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: 3585 cadde ve 3577 cadde civarı.
ANKARA SU KESİNTİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
