Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. ASKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaya çağırdı. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle, cadde ve sokak listesi.
Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte AKSİ'nin duyurduğu planlı su kesintisinden etkilencecek bölgeler.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 18.11.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2025 03:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi: Yuva Mahallesi yuva yolu üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yuva mahallesi, Karacakaya mahallesi, Mebuskent konutları, katre konutları, maviler sitesi civarı.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 19.11.2025 02:00:00
Tamir Tarihi: 19.11.2025 10:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Yenişehir Sokak içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: MERKEZ MAH. BİR KISMI.
POLATLI
Arıza Tarihi: 19.11.2025 08:55:00
Tamir Tarihi: 19.11.2025 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi zafer mahallesi Cad üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: zafer mah bir kısmı.