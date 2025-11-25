ASKİ 25 Kasım 2025 Salı günü Ankara’da uygulanacak su kesintisi programı merak kazandı. ASKİ resmi sitesinden dün için yapılan açıklamaya göre, Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı sağlanmadı. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek? ASKİ 25 Kasım 2025 su kesintisi programı

25 KASIM ASKİ KESİNTİ PROGRAMI

GÜDÜL SU KESİNTİSİ Ankara'nın Güdül ilçesinde 25 Kasım Salı günü sular 10.00 ile 17:00 arasında kesilecek. Kadıobası mahallesinde depo vanaları değişeceği için sular kesilecek.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ Çankaya ilçesinde 25 Kasım Salı günü saat 09.50 ile 17.00 arasında sular kesilecek. Mutlukent mahallesi 1940 sokak içinde bulunan 100'lük çelik boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılacak.

POLATLI SU KESİNTİSİ Polatlı ilçesinde bugün sular kesilecek. 25 Kasım Salı günü saat 10.30 ile 15.00 arasında sular kesik olacak. Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu olarak su kesintisi uygulanacak.

AKYURT SU KESİNTİSİ Ankara'nın Akyurt ilçesinde 25 Kasım Salı günü saat 11.00 ile 14.00 arasında suların kesileceği duyuruldu. Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Doğan Market karşısında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.