Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. ASKİ Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını bildirdi. ASKİ, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaya çağırdı. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Eylül 2025 Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle, cadde ve sokak listesi.
Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı ve yaşanan kesintiler, vatandaşların büyük tepkisini çekmektedir. Bu nedenle, ASKİ'nin su kesintilerini minimize etmek için daha etkili çözümler üretmesi gerekmektedir.
Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte Ankara su kesintisi sorgulama ekranı.
Ankara’da su kesintisi: ASKİ Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri hangileri?
POLATLI
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:30:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 29.09.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 23:55:00
Detay: Sayın Abonemiz, Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi Etlik Caddesi ile Adnan Yüksel Caddesi kesişiminde atıksu ve yağmur suyu imalatı çalışmaları nedeni ile 29.09.2025 Pazartesi günü 08:00 ile 23.59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Basınevleri Mahallesi tamamı ile Ayvalı, Aşağı Eğlence, Emrah, İncirli Mahalleleri alt kotları.
MAMAK
Arıza Tarihi: 29.09.2025 08:35:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: ABİDİNPAŞA MAHALLESİ, BALKİRAZ MAHALLESİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ, SAİMEKADIN MAHALLESİ, ŞAFAKTEPE MAHALLESİ, DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ MEHTAP MAHALLESİ, AKDERE MAHALLESİ, KAZIMORBAY MAHALLESİ, PEYAMİSEFA MAHALLESİ, GENERAL ZEKİDOĞAN MAHALLESİ, MUTLU MAHALLESİ, KUTLU MAHALLESİ, EGE MAHALLESİ, ŞAHİNTEPE MAHALLESİ, FAHRİKORUTURK MAHALLESİ, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ, CENGİZHAN MAHALLESİ, BOĞAZİÇİ MAHALLESİ, DURALIALIÇ MAHALLESİ, AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ZİRVEKENT MAHALLESİ BAŞAK MAHALLESİ EKİN MAHALLESİ BOSTANCIK MAHALLESİ KARTALTEPE MAHALLESİ, TUZLU ÇAYIR MAHALLESİ, ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, TÜRKÖZÜ MAHALLESİ ŞEHİT CENGİİZ TOPEL MAHALLESİ MİSKET MAHALLESİ KÜÇÜKKAYAŞ MAHALLESİ, YEŞİLBAYIR MAHALLESİ, YENİBAYINDIR MAHALLESİ KAYAŞ MAHALLESİ ÜREĞİL MAHALLESİ DUTLUK MAHALLESİ KIBRIS MAHALLESİ ORTAKÖY MAHALLESİ, GÖKCEYURT MAHALLESİ, ŞAHAPGÜRLER MAHALLESİ,EGE MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 29.09.2025 12:30:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 29.09.2025 23:55:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 29.09.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 23:55:00
Detay: Sayın Abonemiz, Altındağ İlçesinde yoğun kullanıma bağlı olarak depo seviyelerinin düşmesi nedeni ile 29.09.2025 Pazartesi günü saat 23:55'a kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: Karapürçek, Kavaklı, Aydıncık, Tatlar, Feridun Çelik, Başpınar, Beşikkaya, Battalgazi ve Doğantepe Mahalleleri
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:30:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle planlı su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Susuz Mah. Ata Mah. Cumhuriyet mah.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:40:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Güzel kent Mahallesi, Devlet Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi
KAZAN
Arıza Tarihi: 29.09.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00
Detay: Kahramankazan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Bağlı Cadde Ve Sokaklar
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAYYOLU MAHALLESİ, ALACAATLI MAHALLESİ, KORU MAHALLESİ, MUTLUKENT MAHALLESİ, ÜMİT MAHALLESİ, YAŞAMKENT MAHALLESİ, DODURGA MAHALLESİ, BEYTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI, KONUTKENT MAHALLESİ, AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 29.09.2025 18:10:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00
Detay: Sincan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Saraycık Mahallesi Osmanlı Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Tandoğan Mahallesi Çİmşit Mahallesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Plevne Mahallesi Akşemsettin Mahallesi İstasyon Mahallesi.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 29.09.2025 20:45:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00
Detay: Sincan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi.
POLATLI
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: : Şentepe mah. Esentepe mah. Gülveren mah. İstiklal mah Şehitlik mah bir bölümü Cumhuriyet mah, Kurtuluş mah. Zafer mah. Yeni mah Basri mah. Mehmet Akif mah bir bölümü,. Çamlıca mah bir bölümü Gazi mah. Karapınar mah Eskipolatlı mah.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:30:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Yukarı Yahyalar, Özevler, Yeşilevler, Karşıyaka, Barış, Vatan caddesi, Demetgül, Tepealtı, Yunus Emre, Işınlar , Varlık, Etlik Şehir Hastanesi beştepe yuvaköy memlik yakacık çiğdemtepe kaletepe barıştepe turgut özal yunus emre kuzey yıldızı karacaya burç
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 28.09.2025 16:50:00
Tamir Tarihi: 29.09.2025 23:55:00
Detay: Keçiören ilçesi genelinde yoğun kullanım aşırı su sarfiyatı kaynaklı depoların boşalması sebebi ile susuzluk - basınç düşüklüğü ve su alamama şikayetleri yaşanmaktadır kullanımın azalması ile birlikte hatların toparlanması zaman alacaktır bilğinize sunarız
Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi yüksek kotların geneli etkilenmektedir.