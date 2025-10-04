Antalya’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve mahallelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşte Meteoroloji Antalya hava durumu tahmini raporu.
Meteoroloji’nin kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunduğu Antalya’da sağanak ve fırtına etkili oldu. Muğla ve Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmakta güçlük yaşarken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Sağanak sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, esnaf dükkanlarının önünde biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
Trafikte ise yer yer aksamalar meydana geldi. Antalya’nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi.
Eski Postane ve Noel Baba Caddesi’nde iki ağaç devrildi, bazı cadde ve sokaklardaki elektrik telleri koptu.
Hortumun etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi, toptancı halindeki iş yerleri ve depoların çatıları uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve elektrik dağıtım ekipleri, devrilen ağaç ve kopan tellerin kaldırılması için çalışma başlattı.