Anadolu Üniversitesi Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri de açıklandı. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınav kaç oturumda tamamlanacak? Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı başarı notu kaç? İşte detaylar.
2024 Anadolu Üniversitesi takvimi ile Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları ardından gözler sınav tarihine çevrildi. AÖF 2023-2024 yılı yaz okulu sınavına girecek adayların merak ettiği Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF sınav yerlerini belirten giriş belgeleri ise yayımlandı. AÖF giriş ekranından adaylar, AÖF yaz okulu sınav yerlerini görüntüleyebiliyor.
AÖF sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebiliyor.
AÖF 2024 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
AÖF YAZ OKULU SINAVI BAŞARI NOTU KAÇ?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?
2024-2025 Öğretim Yılı İçin Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.
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