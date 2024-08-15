2024 Anadolu Üniversitesi takvimi ile Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları ardından gözler sınav tarihine çevrildi. AÖF 2023-2024 yılı yaz okulu sınavına girecek adayların merak ettiği Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?