Açık Öğretim Lisesi 2025 2. dönemi ilk kayıt, kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07-23 Ocak 2025 tarihleri arasında yeni kayıt işlemlerini yapacak. AÖL 2. dönem sınavı 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL'de geçme notu kaç oldu? İşte MEB açık lise 2. dönem sınav takvimi.
AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 2. Dönem Yazılı Sınavı üç oturumda 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL 2. dönem sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
AÖL sınavında kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık öğretim okullarındaki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle açık öğretim ortaokulunda Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
Düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.
Alınan bilgiye göre, yeni düzenleme, açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.
Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.