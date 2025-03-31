Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek AÖL 3. dönem Açık Lise sınav tarihi yaklaşıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, binlerce öğrencinin lise eğitimini tamamlama fırsatı sunuyor. AÖL sınav tarihleri, AÖL sınav giriş belgesi, AÖL sınav sonuçları ve AÖL ders seçimi gibi önemli konular, öğrenciler tarafından her daim araştırılmakta. AÖL online sınav imkanı da öğrencilere esneklik sağlarken, AÖL sınav soruları ve AÖL çıkmış sorular sınavlara hazırlıkta önemli bir kaynak oluşturuyor. AÖL kayıt yenileme ve AÖL yeni kayıt işlemleri de öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için kritik adımlardır.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklanır açıklanmaz detaylar burada yer alacaktır.
Açık Öğretim Lisesi nedir, nasıl okunur, ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.
Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur. (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması; 5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.
Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;
Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başarılı olduğu dersin kredisini kazanır. Başarılı olamadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.
Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.
18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı dersi hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.
Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.
Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.
Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.