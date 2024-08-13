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AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranında!

16:31 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:34 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı</p>
Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. AÖL 3. Dönem sınavları ardından gözler aolweb.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, AÖL sınav sonuç takvimini inceliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi.

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AÖL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen sonuç takvimine göre AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak. 

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Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi “aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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AÖL SINAV SONUÇLARI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


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Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.


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