Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. AÖL 3. Dönem sınavları ardından gözler aolweb.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, AÖL sınav sonuç takvimini inceliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi.
AÖL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Lise 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen sonuç takvimine göre AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi “aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
AÖL SINAV SONUÇLARI İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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