APARTMAN GÖREVLİSİ (KAPICI) OCAK MAAŞ ZAMMI 2025: Kapıcı maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?

KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır.

Buna göre 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları 26 bin 4 TL'ye yükseldi.