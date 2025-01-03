APARTMAN GÖREVLİSİ (KAPICI) OCAK MAAŞ ZAMMI 2025: Kapıcı maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2025 yılı itibarıyla apartman görevlisi (kapıcı) maaşlarına yapılacak zam, yeni asgari ücret ve memur maaş zammına bağlı olarak şekillenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu hafta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek maaş artış oranlarını netleştirecek. Peki kapıcı maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Apartman görevlisi (kapıcı) maaşlarına yapılacak zam, asgari ücret artışı ve enflasyon farkı oranıyla netleşecek. Kapıcı maaşları, genellikle net asgari ücret tutarına eşit şekilde belirlenmektedir. 2025 yılında geçerli olacak brüt asgari ücretin 15.600 TL olarak açıklanması, maaşlarda ciddi bir artışı işaret ediyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025 zammını yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi.
KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır.
Buna göre 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları 26 bin 4 TL'ye yükseldi.
DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?
2024 asgari ücret
Brüt asgari ücret: 20,002.50 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 17,002.12 TL
2023 (Temmuz- Aralık)
Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 11 bin 402 TL
2023 (Ocak - Temmuz)
Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL
2022 (Temmuz - Aralık)
Brüt asgari ücret: 6471.00 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL
2022 (Ocak - Temmuz)
Brüt asgari ücret: 4253.40 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.004 TL