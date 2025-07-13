Marco Asensio, İspanyol profesyonel futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Mallorca B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Mallorca, Real Madrid, Mallorca, Espanyol kulüplerinde oynadı. Kasım 2014'te Real Madrid'e imza atan Asensio, burada üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç kez La Liga şampiyonluğu kazandı. 2023 yılında Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e katıldı. Peki Asensio kimdir? Marco Asensio nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte Marco Asensio futbol kariyeri.
Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996 tarihinde doğmuş İspanyol bir profesyonel futbolcudur. Halihazırda Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Premier League ekibi Aston Villa forması giymektedir. Genellikle kanat oyuncusu veya ofansif orta saha olarak görev yapan Asensio, hızı, top sürme becerisi ve etkili şutlarıyla tanınmaktadır.
MARCO ASENSIO KİMDİR?
Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde doğdu. İspanyol vatandaşı olan Asensio, futbol kariyerine doğup büyüdüğü yerin takımı olan Mallorca’da başladı.
Asensio, sol ayağını etkili kullanmasına karşın çift ayaklı olarak değerlendirilmektedir. Çok yönlü yapısı sayesinde sağ kanat, on numara ve forvet gibi çeşitli hücum pozisyonlarında görev yapmaktadır. Futbolculuk kariyerine genç yaşta adım atan Asensio, zamanla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden bazılarında forma giymiştir.
Marco Asensio, futbol kariyerine 2013 yılında Mallorca B takımında başladı. Aynı yıl içerisinde kulübün A takımına yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. 2015 yılında Real Madrid’e transfer olan Asensio, gelişimi için bir sezon boyunca önce Mallorca'ya ardından Espanyol’a kiralandı. 2016’da Real Madrid’e döndükten sonra, kulüpte sekiz yıl boyunca forma giydi.
Bu süre zarfında üç UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu yaşadı. 2023 yılında Paris Saint-Germain’e transfer olan Asensio, bir yıl sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa’ya kiralandı. Günümüzde PSG’ye bağlı olarak Aston Villa forması giymektedir. Oyun stili ve çok yönlü pozisyon özellikleriyle hücum hattında çeşitli rollerde görev alabilmektedir.
Marco Asensio futbol kariyeri
2003-2006 Platges de Calvià
2006-2013 Mallorca
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım Maç (Gol)
2013-2014 Mallorca B 14 (3)
2013-2014 Mallorca 37 (4)
2014-2023 Real Madrid 191 (37)
2014-2015 → Mallorca (kiralık) 19 (3)
2015-2016 → Espanyol (kiralık) 34 (4)
2023- Paris Saint-Germain 31 (6)
2025- → Aston Villa (kiralık) 5 (3)
Millî takım kariyeri
2012 İspanya U-16 2 (0)
2014-2015 İspanya U-19 12 (8)
2015-2017 İspanya U-21 18 (7)
2021 İspanya U-23 7 (1)
2016- İspanya 38 (2)