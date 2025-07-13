Bu süre zarfında üç UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu yaşadı. 2023 yılında Paris Saint-Germain’e transfer olan Asensio, bir yıl sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa’ya kiralandı. Günümüzde PSG’ye bağlı olarak Aston Villa forması giymektedir. Oyun stili ve çok yönlü pozisyon özellikleriyle hücum hattında çeşitli rollerde görev alabilmektedir.