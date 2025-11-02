Türkiye’de çalışan on milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin rakamlar konuşulmaya başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyon’nda işçileri temsil eden Türk-İş, komisyon öncesi 4 Kasım'da kritik toplantı yapacak. DİSK, 2026 asgari ücretinin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirtti. Peki asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Türk-İş'in 2026 asgari ücret zam teklifi belli oldu mu?
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından Konfederasyon bünyesinde eğitim faaliyetleri ile üniversite işbirliğinde kongreler düzenleyen Türk-İş, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı.
Bu kapsamda, Türk-İş Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Ardından, 4 Kasım'da Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Türk-İş'in 2026 asgari ücret zam teklifi belli oldu mu?
Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor. Türk-İş'in 2026 asgari ücret zam teklifi henüz belli olmadı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti.
Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir Komisyon'da maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha Türk-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücret 202’da ne kadar olacak?
2026 yılı asgari ücretiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ekonomi çevrelerinde farklı senaryolar ve tahminler konuşuluyor. Şu anda yürürlükte olan net asgari ücret 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki yıl için yapılacak zam oranı enflasyon ve ekonomik dengelere bağlı olarak değişebilir.
Bazı tahminler yüzde 20 civarında bir artışın gerçekleşebileceğini ve bu durumda yeni asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL olabileceğini öne sürüyor. Yüzde 25’lik bir artış senaryosunda bu rakamın 27.600 TL’ye çıkabileceği ifade ediliyor. Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,5’lik enflasyon oranı baz alınırsa, asgari ücretin 28.400 TL civarına ulaşması bekleniyor.
Asgari ücret 2026 tahmini ne?
Daha iyimser bir yaklaşımla yüzde 30 zam yapılması durumunda ise yeni asgari ücretin 28.700 TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu söylentiler, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği kararla netleşecek. Ekonomik göstergeler, işveren maliyetleri ve çalışanların geçim şartları bu karar sürecinde belirleyici olacak.
Asgari ücret 2026 zam senaryoları:
Yüzde 20 zam: Net 26 bin 584 TL
Yüzde 25 zam: Net 27 bin 640 TL
Yüzde 28,5 zam: Net 28 bin 404 TL
Yüzde 30 zam: Net 28 bin 735 TL
Yüzde 35 zam: Net 29 bin 841 TL
Yüzde 40 zam: Net 30 bin 946 TL