ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar

Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrette. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi zam senaryoları netleşmeye başladı. 2025’te net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücrete, enflasyon ve alım gücü kaybı nedeniyle bu yıl yüzde 20 ila 40 arasında zam yapılabileceği konuşuluyor. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak, yeni yılda maaşlar kaç liraya yükselecek? İşte yüzde 20, 25, 30, 35 ve 40 zam oranlarına göre olası yeni asgari ücret tablosu, tahmini brüt tutarlar ve işveren maliyetleriyle birlikte 2026 asgari ücreti hakkında tüm senaryolar…
Milyonlarca çalışan gözünü 2026 yılı asgari ücret zammına çevirdi. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi, yüzde 20 ile yüzde 40 arası zam senaryoları gündemde. İşte yeni yılda asgari ücrette beklenen artış oranları ve olası tutarlar...
Milyonların gözü ocak ayında
Türkiye’de yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. 2025 yılında net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.
Ekonomide enflasyon, alım gücü, işveren maliyetleri ve vergi politikaları belirleyici olacak. Çalışanlar “geçim ücreti” haline gelen asgari ücrette ciddi bir artış beklerken, işverenler ise vergi ve prim desteğinin devam etmesini istiyor.
Görüşmeler Aralık ayında başlayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim’de bir araya gelecek. Bu toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı zam pazarlığı öncesi hazırlıklar değerlendirilecek.
Yasa gereği komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Toplantılar sonucunda oy çokluğu ile alınan karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.
2025’te yüzde 30 zam yapılmıştı
Geçtiğimiz yıl net asgari ücret, yüzde 30’luk artışla 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseltilmişti. Bu artış, son yılların en yüksek nominal artış oranlarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, bu artışın kısa sürede erimesine neden oldu.
2026 yılı için beklentiler, en az yüzde 25, en fazla yüzde 40 aralığında bir zam yapılacağı yönünde. Ekonomistler ise “enflasyon farkı + refah payı” formülünün yeniden gündeme alınabileceğini belirtiyor.
İşte olası zam oranlarıyla 2026 asgari ücreti...
Yüzde 20 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 26 bin 524 lira
Yüzde 25 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 27 bin 630 lira
Yüzde 30 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 28 bin 735 lira
Yüzde 35 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 29 bin 840 lira
Yüzde 40 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 30 bin 945 lira
Brüt ücret ve işveren maliyeti de artacak
Zam oranının yükselmesi, yalnızca çalışanların değil işverenlerin de bütçesini etkileyecek. 2025 yılında brüt asgari ücret 26.005 TL olarak uygulanmıştı. Yeni yılda yüzde 30 zam yapılması halinde bu tutar yaklaşık 33.800 TL’ye, işveren maliyeti ise 40 bin TL’nin üzerine çıkacak.
Bu nedenle işverenler, sigorta prim desteği ve vergi indirimlerinin sürdürülmesini talep ediyor.
Enflasyon beklentisi belirleyici olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’na göre, 2025 sonu enflasyon tahmini %35 civarında. Bu oran, asgari ücret artışına da doğrudan yansıyacak. Eğer hükümet refah payı eklerse, 2026’da yüzde 35–40 aralığında bir artış olasılığı güçlü görünüyor.
Bazı ekonomistler, asgari ücretin “orta gelir grubu” için belirleyici bir çıpa haline geldiğini, dolayısıyla ücret artışının piyasadaki genel fiyat dengelerini de etkileyebileceğini vurguluyor.
Resmî açıklama Aralık’ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında birkaç tur toplantı yapacak. Taraflar arasında mutabakat sağlanması halinde 2026 asgari ücreti yıl bitmeden açıklanacak. Yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı’nın kararıyla tek zam yapılması bekleniyor. Ancak yıl ortasında ek zam olup olmayacağı, ekonomik tabloya göre değerlendirilecek.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.