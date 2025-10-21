ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar

Milyonların gözü ocak ayında





Türkiye’de yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. 2025 yılında net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.





Ekonomide enflasyon, alım gücü, işveren maliyetleri ve vergi politikaları belirleyici olacak. Çalışanlar “geçim ücreti” haline gelen asgari ücrette ciddi bir artış beklerken, işverenler ise vergi ve prim desteğinin devam etmesini istiyor.