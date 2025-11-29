ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHLERİ: Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ntv'ye özel açıklamalarda bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, zam oranında tahminlerin yüzde 25-30 aralığında olduğunu söyledi.

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.