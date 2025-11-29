ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHLERİ: Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?

Türkiye’de milyonlarca çalışan ile işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret süreci yaklaşıyor. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyecek yeni rakam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılara çevrildi. Yılbaşı öncesi gündemin en sıcak başlığı hâline gelen süreçte, 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağı ve ilk toplantının tarihi araştırılıyor.
2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başlarken, çalışanların ve işverenlerin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı kritik görüşmelere odaklandı. Yaklaşan yılbaşı öncesi bekleyiş sürerken, belirlenecek rakam özel sektör maaşlarından sosyal yardımlara kadar birçok kalemde belirleyici olacak. Peki ilk toplantı ne zaman yapılacak, 2026 asgari ücreti için tahminler ne yönde?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.
Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.
Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ntv'ye özel açıklamalarda bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, zam oranında tahminlerin yüzde 25-30 aralığında olduğunu söyledi.
Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılı asgari ücretinin de Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen açıklanması bekleniyor.