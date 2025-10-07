ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 30-50 arası zam senaryosu





Komisyon süreci Aralık’ta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Komisyon, en az üç kez toplanarak tarafların önerilerini dinleyecek ve son toplantıda nihai karar açıklanacak.





İlk toplantının tarihi henüz açıklanmadı ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi Aralık ayının ortasında nihai kararın duyurulması bekleniyor.



