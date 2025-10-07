ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 30-50 arası zam senaryosu

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarının ardından gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyen yeni ücret, Aralık ayında yapılacak toplantılarla belirlenecek. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in komisyona katılmama kararları süreci zora sokarken, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin oluşturduğu 15 kişilik heyet yeni yılda geçerli olacak brüt ve net asgari ücret oranını belirleyecek. 2026 yılı için yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 45 ve yüzde 50 zam senaryoları masada. Bu oranlara göre net maaşların 20 bin TL ile 23 bin 600 TL arasında değişmesi bekleniyor. Uzmanlar, alım gücünün korunabilmesi için asgari ücretin yıl ortasında da güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Henüz ilk toplantı tarihi açıklanmasa da görüşmelerin Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmelerine çevrildi. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte “2026 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?” sorusu yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Türkiye’de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkileyen asgari ücret, yeni yılda da enflasyon ve yaşam maliyetleri doğrultusunda yeniden belirlenecek. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyelik yapısıyla toplanacak ve 2026 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret oranını açıklayacak.
Olası zam senaryoları: Yüzde 30’dan 50’ye kadar artış ihtimali
Ekonomistler ve sendikalar tarafından yapılan tahminler, yeni yılda yüzde 30 ila 50 arasında bir artış ihtimaline işaret ediyor.
%30 zam olursa: 20.002 TL civarında,
%35 zam olursa: 20.900 TL civarında,
%40 zam olursa: 21.800 TL civarında,
%45 zam olursa: 22.700 TL civarında,
%50 zam olursa: 23.600 TL civarında
bir net asgari ücret gündeme gelebilir.
Bu oranlar resmi olmamakla birlikte, yıl sonu TÜFE verileri, orta vadeli program ve ekonomik beklentiler dikkate alınarak yapılan ön hesaplamalardır.
Komisyon süreci Aralık’ta başlayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Komisyon, en az üç kez toplanarak tarafların önerilerini dinleyecek ve son toplantıda nihai karar açıklanacak.
İlk toplantının tarihi henüz açıklanmadı ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi Aralık ayının ortasında nihai kararın duyurulması bekleniyor.
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’ten katılmama sinyali
Asgari ücret tartışmalarına sendikaların tutumu da damgasını vuruyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, komisyonun mevcut yapısının “işçilerin aleyhine” işlediğini belirterek, daha demokratik ve katılımcı bir düzenleme çağrısında bulundu.
Arslan, “Komisyon sadece Aralık ayında değil, 12 ay boyunca çalışmalı. Üye sayısı oranında temsil edilmeli. Aksi halde hükümet, hem belirleyici hem hakem konumuna düşüyor.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan TÜRK-İŞ, 2026 yılı asgari ücret belirleme sürecine katılmama kararı aldı. HAK-İŞ de bu karara destek verebileceğini duyurdu. Böyle bir durumda komisyon masasında yalnızca TİSK ve hükümet temsilcileri kalacak. Bu da, işçi kesiminin karar sürecindeki etkisini sınırlayabilir.
2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret zammının, Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, komisyonun ilk toplantısında genel ekonomik çerçeve çizilecek, ikinci toplantıda tarafların teklifleri değerlendirilecek, üçüncü toplantıda ise karar netleşecek.