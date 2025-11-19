Asgari ücrete 2026 zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek artış ihtimalleri açıklandı! İşte tüm senaryolar

Komisyon Aralık Ayında Toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada:





“Aralık ayında 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutara ulaşmayı umuyoruz.”

ifadelerini kullandı.





Geçen yıl yüzde 30 zamlanan asgari ücret için bu yıl enflasyon başta olmak üzere ekonomik göstergeler belirleyici olacak.