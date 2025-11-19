Asgari ücrete 2026 zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek artış ihtimalleri açıklandı! İşte tüm senaryolar

2026 Ocak asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, gözler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücret, işçi-işveren temsilcileri ile hükümetin yapacağı görüşmelerin ardından yılın son günlerinde açıklanacak. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 23, 25, 28.5, 30, 35 ve 40 oranlarında artış olursa, ücret kaç lira olacak? İşte masadaki olası zam senaryoları...
2025 yılında net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanan asgari ücret için yeni yılda nasıl bir artış yapılacağı merak ediliyor. İşte komisyonun toplanma takvimi, Bakan Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları ve 2026 için öne çıkan zam senaryoları…
Komisyon Aralık Ayında Toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada:
“Aralık ayında 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutara ulaşmayı umuyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Geçen yıl yüzde 30 zamlanan asgari ücret için bu yıl enflasyon başta olmak üzere ekonomik göstergeler belirleyici olacak.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Komisyon Aralık ayı boyunca birkaç tur toplantı yapacak. Yeni asgari ücretin, ayın son haftasında geçmiş yıllarda olduğu gibi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
2026 için olası zam senaryoları
Mevcut net ücret: 22.104 TL
Mevcut brüt ücret: 26.005 TL
Aşağıdaki hesaplamalar farklı artış oranlarına göre oluşturuldu:
%20 Zam
Net: 26.584 TL
Brüt: 31.206 TL
%23 Zam
Net: 27.188 TL
Brüt: 31.986 TL
%25 Zam
Net: 27.630 TL
Brüt: 32.506 TL
%28,5 Zam (OVP yıl sonu enflasyon beklentisi)
Net: 28.404 TL
Brüt: 33.417 TL
%30 Zam
Net: 28.735 TL
Brüt: 33.807 TL
%35 Zam
Net: 29.841 TL
Brüt: 35.107 TL
%40 Zam
Net: 30.946 TL
Brüt: 36.407 TL
Süreç nasıl işleyecek?
İşçi sendikaları beklentilerini açıklayacak. İşveren tarafı maliyet raporlarını sunacak.
Hükümet ara formül arayacak ve mutabakat sağlanırsa tek toplantıda, sağlanamazsa birkaç turda karar verilecek.