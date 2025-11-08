Askerlik ve doğum borçlanması tutarı 2025 asgari ücretin açıklanmasının ardından belli oldu. Asgari ücretin, 2025'te brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşandı. Öte yandan askerlik ve doğum borçlanması olarak bilinen ödemelerde de artış oldu. Peki, 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

1 /8 2025 yılı asgari ücretin belli olmasıyla doğum ve askerlik borçlanma ücretleri de değişti. Peki ama 2025 yılı en yüksek ve en düşük borçlanma ücretleri ne kadar?

2 /8 2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından. En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.







3 /8

4 /8

5 /8

6 /8

7 /8