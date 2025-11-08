Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Askerlik ve doğum borçlanması yeni yılda ne kadar oldu? İşte 2025 yılında en düşük ve yüksek günlük tutar

Askerlik ve doğum borçlanması yeni yılda ne kadar oldu? İşte 2025 yılında en düşük ve yüksek günlük tutar

16:048/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Askerlik ve doğum borçlanması tutarı 2025 asgari ücretin açıklanmasının ardından belli oldu. Asgari ücretin, 2025'te brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşandı. Öte yandan askerlik ve doğum borçlanması olarak bilinen ödemelerde de artış oldu. Peki, 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

2025 yılı asgari ücretin belli olmasıyla doğum ve askerlik borçlanma ücretleri de değişti. Peki ama 2025 yılı en yüksek ve en düşük borçlanma ücretleri ne kadar?

2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ZAMMI NE KADAR OLDU?


Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.




#doğum ve askerlik borçlanması
#doğum borçlanması
#askerlik borçlanması
#2025 askerlik ve doğum borçlanması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...