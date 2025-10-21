Askerlik yerleri için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Kasım celbi askerlik yerlerini (sınıflandırma sonuçlarını) açıklayacağı tarihi duyurdu. Yoklama ve tercih işlemlerini tamamlamış adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilir. Peki Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih...

1 /4 Kasım celbiyle birlikte silah altına alınacak yükümlüler, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı günü merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2 /4 2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



3 /4 ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR? 2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek. ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



