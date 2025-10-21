Yeni Şafak
Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım celbi e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları öğrenme ekranı

09:2621/10/2025, Salı
Yeni Şafak
<p></p>

Askerlik yerleri için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Kasım celbi askerlik yerlerini (sınıflandırma sonuçlarını) açıklayacağı tarihi duyurdu. Yoklama ve tercih işlemlerini tamamlamış adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilir. Peki Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Kasım celbiyle birlikte silah altına alınacak yükümlüler, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı günü merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.


ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Kasım 2025

Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025

Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026

 




