ASKİ Ankara su kesintisi 8-9 Ekim 2025: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelir? İşte ilçe ilçe su kesintisi detayları

Ankara'da su kesintileri belirli bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2,6 milyon kullanıcısı bulunan ASKİ, su kesintilerinin uygulandığı bölgeleri güncelledi. Bazı bölgelerde bir haftayı geçen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 8-9 Ekim 2025 tarihli Ankara su kesintisi bölgeleri ve son gelişmeler.
Ankara su kesintisi uygulaması aralıklarla devam ediyor. Baraj seviyelerinde yaşanan düşüş, yağışların az olması, arıza ve planlı bakım çalışmaları gibi nedenlerden dolayı Ankara'da su kesintileri vatandaşlar için zorlu bir duruma gelmiş halde. Ankara ASKİ'nin resmi internet adresinden (www.aski.gov.tr) su kesintileri hakkında güncel tablo da yayınlandı. Peki Ankara'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesik? Sular ne zaman gelecek? İşte Ankara su kesintisi olan bölgeler ve suların verileceği saatler...
ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN BÖLGELER
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI TAMAMLANMIŞ OLUP HATLARA SU VERİLMİŞTİR. ANKARA GENELİ HATLARIN DOLMASI VE HERKESİN SU ALMASI BELLİ BİR ZAMAN ALACAK OLUP, BU SÜREÇTE MAMAK İLÇESİNDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.10.2025 14:15:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 10:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, dönüşümlü su sağlama uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 08.10.2025 Çarşamba günü saat 23.55’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. 09.10.2025 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla ilçe genelindeki depolar stok durumuna alınacak, sabah saat 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ GENELİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şeker Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Güzel Kent Mahallesi, Altay Mahallesi, Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 8.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 20:00:00
Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARAKUŞ SOKAKTA TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 8.10.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 06:30:00
Detay: : Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 8.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 8.10.2025 08:50:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Akkol Bağları Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Akkol Bağları Sokak ve Civarı
SİNCAN
Arıza Tarihi: 8.10.2025 10:30:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: adalet mh ahievran mh ahi evran osb mh akçaören mh akşemsettin mh alagöz mh alcı mh alcı osb mh anayurt mh andiçen mh atatürk mh bacı mh bey obası mh cumhuriyet mh çiçektepe mh çoğlu mh çokören mh erkeksu mh ertuğrulgazi mh esenler mh fatih mh fevziçakmak mh gazi mh gazi osman paşa mh girmeç mh gökçek mh hisalıkaya mh hürriyet mh ilyakut mh incirlik mh istasyon mh istiklal mh kesiktaş mh malazgirt mh malıköy mh malıköy anadolu osb mh malıköy başkent osb mh mareşal çakmak mh menderes mh mevlana mh mustafa kemal mh mülk mh osmaniye mh osmanlı mh pınarbaşı mh plevne mh polatlar mh saraycık mh selçuklu mh tandoğan mh tatlar mh törekent mh türkobası mh ulubatlı mh ücret mh yenicimşit mh yenihisar mh yenikayı mh yenipeçenek mh yunusemre mh ve 29 ekim mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
KAZAN
Arıza Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:00:00
Detay: Yenimahalle bölgenin susuz mahallesinde çalışmasından dolayı pompalar durdurulmuştur. Kahramankazan ilçemiz sanayi bölgesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenecek Yerler Saray Mahallesi Gıdacılar bağlı cadde sokaklar Bayraktar bağlı cadde sokaklar Aksoy bağlı cadde sokaklar Gimat bağlı cadde sokaklar Gökkuşağı bağlı cadde sokaklar
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.10.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattında oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisindeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisine gidilmiştir. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi, Turgut Özal Mahallesinin bir kısmı ,Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Batı Mahallesinin bir kısmı, Kardelen Mahallesi, İlkyerleşim Mahallesi, Gazi Mahallesi, Emniyet mahallesi. Beştepe Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi , Batı Sitesi Mahallesi.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: -Mimar Sinan Mahallesi -Fatih Mahallesi -Tevfik İleri Mahallesi -Merkez Mahallesi -Yunus Emre Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi bir haftayı geçti
Ankara'da, Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle kente verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Kesinti yaşanan bölgelerde ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Su kesintilerinden etkilenen Yakupabdal Mahallesi sakinleri, su ihtiyacını köydeki Aziz Altınpınar Camisi'ndeki şadırvandan ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) gönderdiği su tankerinden sağlıyor.