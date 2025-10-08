ASKİ Ankara su kesintisi 8-9 Ekim 2025: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelir? İşte ilçe ilçe su kesintisi detayları

Ankara su kesintisi uygulaması aralıklarla devam ediyor. Baraj seviyelerinde yaşanan düşüş, yağışların az olması, arıza ve planlı bakım çalışmaları gibi nedenlerden dolayı Ankara'da su kesintileri vatandaşlar için zorlu bir duruma gelmiş halde. Ankara ASKİ'nin resmi internet adresinden (www.aski.gov.tr) su kesintileri hakkında güncel tablo da yayınlandı. Peki Ankara'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesik? Sular ne zaman gelecek? İşte Ankara su kesintisi olan bölgeler ve suların verileceği saatler...