ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Polatlı, Kızılcahamam da var. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 17 Kasım programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

1 /6 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte ASKİ 17 Kasım planlı su kesintisi programı.

2 /6 POLATLI Arıza Tarihi: 17.11.2025 08:45:00 Tamir Tarihi: 17.11.2025 19:00:00 Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer mahallesi Adnan Menderes Cad üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Zafer mah. Birkısım.

3 /6 POLATLI Arıza Tarihi: 17.11.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 17.11.2025 20:00:00 Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Basri Mah üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Basri mah.



4 /6 SİNCAN Arıza Tarihi: 17.11.2025 12:25:00 Tamir Tarihi: 17.11.2025 18:00:00 Detay: Sincan ilçesi Osmanlı mahallesi Mimar Sinan cd. içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen Yerler: Osmanlı mahallesi, Pınarbaşı mahallesi.

5 /6 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 17.11.2025 14:55:00 Tamir Tarihi: 17.11.2025 17:00:00 Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak sokakta oluşan arıza nedeni ile Su kesintisi Uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak sokak Ve Bir kısmı.