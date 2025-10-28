ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçe olarak Polatlı olacağı duyuruldu. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 28 Ekim programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

1 /5 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte ASKİ 28 Ekim planlı su kesintisi programı.

2 /5 SİNCAN Arıza Tarihi: 28.10.2025 08:30:00 Tamir Tarihi: 28.10.2025 12:00:00 Detay: Osmanlı Mahallesi Rana Sokak içesinde meydana gelen şebeke ana hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen Yerler: Osmanlı Mahallesinin tamamı.

3 /5 ÇUBUK Arıza Tarihi: 28.10.2025 08:45:00 Tamir Tarihi: 28.10.2025 12:55:00 Detay: Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Mekke Caddesinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Mekke Caddesi, Sanayi Caddesi ve bağlı sokaklar.

4 /5 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 28.10.2025 08:45:00 Tamir Tarihi: 28.10.2025 14:00:00 Detay: Çankaya ilçesi Hilal mahallesi 400'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen, Aşağı Dikmen, Oran Mahallesi.