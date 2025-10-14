Yeni Şafak
ASKİ'den açıklama! Ankara'da su kesintisi! Çankaya ve Mamak’ta sular ne zaman gelecek?

09:2914/10/2025, Salı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı Çankaya ve Mamak olmak üzere bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. İşte 14 Ekim 2025 Salı Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler.

ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı. Ankara’da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Mamak ve Çankaya da yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek?

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00

Detay: KEÇİÖREN BASINEVLERİ MAHALLESİ GÜLHANE CADDESİNDE YAĞMUR SUYU İMALAT ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNDAN ÇALIŞMA GÜZERGAHINDA BULUNAN Q200 lük ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ANLIK ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: BASINEVLERİ ve KARARGAHTEPE MAHALLELERİNİN ALT KOTLAR.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:10:00

Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00

Detay: MUTLUKENT MAH ÖYKÜLÜ CADDESİ İÇİ Ø 160 LIK PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: MUTLUKENT MAH ANGORA EVLERİ BİR KISMI.

MAMAK

Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2025 14:00:00

Detay: Pilansız su kesintisi: Mamak ilçesi Duralı alıç mahallesi doğukent caddesi içerisinde ani oluşan q100'lük duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin mahallesi Duralı alıç mahallesi Boğaziçi mahallesi üst kotları.

