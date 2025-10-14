Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı Çankaya ve Mamak olmak üzere bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. İşte 14 Ekim 2025 Salı Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler.

ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı. Ankara'da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Mamak ve Çankaya da yer almakta. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek?

KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00 Detay: KEÇİÖREN BASINEVLERİ MAHALLESİ GÜLHANE CADDESİNDE YAĞMUR SUYU İMALAT ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNDAN ÇALIŞMA GÜZERGAHINDA BULUNAN Q200 lük ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ANLIK ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: BASINEVLERİ ve KARARGAHTEPE MAHALLELERİNİN ALT KOTLAR.

ÇANKAYA Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:10:00 Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00 Detay: MUTLUKENT MAH ÖYKÜLÜ CADDESİ İÇİ Ø 160 LIK PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: MUTLUKENT MAH ANGORA EVLERİ BİR KISMI.