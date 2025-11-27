Ankara’da yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 27 Kasım 2025 Perşembe günü su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), içme suyu ana hat arızası ve genel arıza kapsamında toplam 25 ilçenin 4’ünde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 27 Kasım 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 26.11.2025 19:30:00
Tamir Tarihi: 27.11.2025 09:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Ergenekon, Beştepe, Yeni batı, Karacakaya, Yunus Emre, Serhat, Demetevler,
POLATLI
Arıza Tarihi: 27.11.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 27.11.2025 13:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. Mahallesi Bir Kısmı.
AYAŞ
Arıza Tarihi: 27.11.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.11.2025 12:00:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi içerisinde 90'lık PVC dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Arıklar Mevki.
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 26.11.2025 11:55:00
Tamir Tarihi: 27.11.2025 22:55:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ KARACASU MH.DURANLAR SOKAKTA SU KAYNAĞINDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: KARACASU MAHALLESİ DURANLAR SOKAK.