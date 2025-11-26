Yeni Şafak
ASKİ sular ne zaman gelecek? 26 Kasım Ankara'da su kesintisi olan ilçeler açıklandı: Hangi mahalleler etkilenecek?

09:0526/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Çankaya ve Pursaklar yer almakta. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 26 Kasım programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Çubuk, Etimesgut da yer almakta. İşte ASKİ 26 Kasım planlı su kesintisi programı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.11.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 13:00:00

Detay: Çankaya ilçesi : Beytepe mahallesi 1800 sokak ile 1796 köşe de bulunan Q110 luk pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişim Saati : 15.00

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi 1800 ,1790,1807,1799,1804,1805 ve civarı.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi DY-1 ( 5000M3) Su deposunda vana değişimi yapılacak olup bu süreçte tesis çalışmayacağından su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi; -Saray Fatih Mahallesi -Saray Cumhuriyet mahallesi -Saray Gümüşoluk Mahallesi -Sirkeli Yeşilyurt - Yeşilova Mahalleleri -Abadan Mahallesi -Karşıyaka Mahallesi -Kösrelikızığı Mahallesi Kesinti Başlama saati; 26/11/2025 - 09:00 Su verilme saati 26/11/2025 - 18:00.


PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 25.11.2025 15:25:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 02:00:00

Detay: Pursaklar ilçemizin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajında, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere gerilemiştir. Bu durum, su temininde zaman zaman yaşanan kesintilerin ana nedeni olup, ASKİ ekiplerimiz tarafından alternatif kaynaklarla takviye sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk olabilecek yerler.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi Tevfik İleri Mahallesi Fatih Mahallesi Merkez Mahallesi Tahmini su verilme saati 26/11/2025 - 02:00.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray mahallesi DY-1 Su deposunda vana değişimi çalışması yapılacak olup su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Melikşah mahallesinin tamamı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 25.11.2025 18:30:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 09:00:00

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi,Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesinin tamamı ve Alsancak Mahallesi,Süvari Mahallesi ve 30 Ağustos Mahellesinin bir kısmı.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 25.11.2025 23:20:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 18:00:00

Detay: Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:19:00 olarak öngörülmektedir. Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 588 sokakta Ø 110 luk pe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Şirin göl sitesi


