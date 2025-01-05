İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavı 28-29 Aralık'ta gerçekleştirildi. Final sınavına giremeyen adaylar 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihlerinde telafi sınavına girebilmekte. AUZEF 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. Peki Vize, bitirme, telafi ve üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte AUZEF 2025 sınav takvimi.

1 /7 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları tamamlandı. Şimdi gözler sınav sonuçları tarihi ile 2025 AUZEF sınav takviminde. Peki AUZEF bütünleme sınavı telafisi ne zaman yapılacak? İşte AUZEF 2025 sınav takvimi.

2 /7 AUZEF BÜTÜNLEME TELAFİ SINAVI NE ZAMAN? 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.

3 /7 AUZEF 2025 SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025 AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

4 /7 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

5 /7 AUZEF DERS EKLE SİL NASIL YAPILIR? Ders ekle-sil işlemleri açıklanan tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

6 /7 Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.