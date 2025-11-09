AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.