İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavları 8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı ve 9 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Üç oturumda tamamlanacak sınavlarda adaylara her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklanacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir. Peki, 2025 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? AUZEF mezuniyet şartı nedir? İşte detaylar.
AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında İstanbul Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Daha önceki sınav dönemlerine bakıldığında AUZEF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
Meslek yüksekokullarının, öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO'su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin Ön Lisans diploması verilir.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.