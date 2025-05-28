AVCILAR GİŞELERİ NEDEN KAPALI?

Trafiğe kapatılan gişelerde, binaların ve kanopilerin yıkımı yapılıyor. Bu işlemle birlikte, eski sistemin yerine Serbest Geçiş Sistemi (SGS) entegre ediliyor. Bu sistem sayesinde sürücüler durmaksızın geçiş yapabilecek; böylece hem trafik akışı hızlanacak hem de gişe önlerindeki yığılmaların önüne geçilecek.