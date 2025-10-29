TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı. 152 hakemin isimleri açıklandı. TFF hakemleri PFDK'ye sevketti. Sevk edilen isimler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunuyor. Bu isimlerden üçü, 25 Ekim Cumartesi günü müsabakalarda görev aldı. Peki bahis oynayan hakemler kimler, hakemler hangi maçları yönetti? PFDK’ya sevk edilen 152 hakemin isimleri.