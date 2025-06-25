Bedelli askerlik ücreti, memur maaşı zam oranına endeksli olarak her altı ayda bir güncelleniyor. Bu nedenle, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de belirlenecek. Mevcut durumda 2024 yılının ilk yarısında uygulanan bedelli askerlik ücreti üzerinden, memur maaşlarına yapılacak artış doğrultusunda bedelli askerlik zammı oranı ortaya çıkacak. Geçtiğimiz dönemlerdeki artış oranları göz önüne alındığında, Temmuz'da bedelli askerlik ne kadar olacak sorusunun yanıtı, memur maaş zammının açıklanmasıyla netlik kazanacaktır. Güncel bilgiler ve kesin tutarlar için Milli Savunma Bakanlığı'nın duyuruları takip edilmelidir. Peki Bedelli askerli zammı 2025 Temmuz ücreti ne kadar olacak? İşte Bedelli Askerlik Ücreti Temmuz Zammı detayları.
2025 yılında bedelli askerlik ücreti, memur maaşı zam oranı doğrultusunda yeniden belirlenecek. Ocak–Haziran döneminde 243.000 TL seviyesinde olan bedelli ücreti, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre güncellenecek. Yeni bedelli askerlik ücreti, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının etkisiyle belirli bir oranda artacak. Zamdan etkilenmek istemeyen yükümlülerin, Temmuz öncesinde başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması önem taşıyor. Peki Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar zamlanacak? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir? İşte, bedelli askerlik zammı için yapılan hesaplama.
Bedelli askerlik ücreti ne zaman zamlanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz’da güncelleneceği aktarıldı.
Mevcut bede tutarı üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapacakların 30 Haziran tarihine kadar süresi bulunuyor. MSB’den yapılan açıklama şu şekilde;
“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”
Bedelli askerlik temmuzda ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez artış gösteriyor. Memur maaşı katsayı oranına göre zam oranları hesaplanıyor.
Memur maaşları, hesaplanırken enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Geride kalan ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zam almayı hak etti.
Memurların son zam verisi ise 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Beklentiye göre asgari ücretin 280 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı, memur maaş zammı oranı belli olduktan sonra resmi olarak bedelli askerlik ücretini duyuracak. Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz - Aralık için geçerli olacak.
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2025 bedelli askerlik başvuru şartları
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;
a. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden;
kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE MÜRACAAT KABUL ESASLARI
1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;
a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.
c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:
a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
3. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;
a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.
5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.
6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.
7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.