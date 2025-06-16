Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı, indirim mi oldu? İşte detaylar...

1 /7 Akaryakıt fiyatları İsrail-İran arasında başlayan savaşın ardından artmaya devam ediyor. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artış sonrası Benzin ve Motorin zammı gündeme gelmişti. 16 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine zam geldi mi? İşte son durum.

2 /7 16 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.39 TL Motorin: 47.76 TL LPG: 25.09 TL



3 /7 İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.24 TL Motorin: 47.64 TL LPG: 24.49 TL

4 /7 Ankara:

Benzin: 49.08 TL Motorin: 48.64 TL LPG: 24.99 TL

5 /7 İzmir:

Benzin: 49.41 TL Motorin: 48.97 TL LPG: 24.94 TL

6 /7 Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.