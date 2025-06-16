Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik! Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı, indirim mi oldu? (16 Haziran 2025)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik! Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı, indirim mi oldu? (16 Haziran 2025)

Tuğba Güner
08:1616/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı, indirim mi oldu? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatları İsrail-İran arasında başlayan savaşın ardından artmaya devam ediyor. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artış sonrası Benzin ve Motorin zammı gündeme gelmişti. 16 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine zam geldi mi? İşte son durum.

16 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası:


Benzin: 48.39 TL

Motorin: 47.76 TL

LPG: 25.09 TL


İstanbul Anadolu Yakası:


Benzin: 48.24 TL

Motorin: 47.64 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:


Benzin: 49.08 TL

Motorin: 48.64 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:


Benzin: 49.41 TL

Motorin: 48.97 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

17 HAZİRAN'DA YENİ ZAM!

Brent Petrol fiyatları İsrail-İran savaşı ile birlikte sert yükselirken 17 Haziran Salı günü Benzin ve Motorine yeni bir zammın daha yapılması bekleniyor. Benzine 1,70 TL, Motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelmesi gündemde! Brent Petrol fiyatlarının yükselmesi ile birlikte bu rakamların güncellenebileceği ifade ediliyor.

#benzin
#motorin
#Akaryakıt zammı
#petrol fiyatları
#benzin zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji tarih vererek il il açıkladı! Sıcaklıklar artacak