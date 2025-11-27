Benzin ve Motorine indirim geliyor mu? 28 Kasım 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle sürekli güncelleniyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise motorin ve benzine yeni bir indirim gelip gelmeyeceği oldu. Hafta başında motorine yapılan indirimin ardından pompaya yansıyan fiyatlar yeniden gerilemiş olsa da, beklentiler bu gece için çifte indirim yönünde.

1 /6 Benzin ve motorine 28 Kasım gece yarısından itibaren çifte indirim geliyor. Benzine 73 kuruş, motorine ise 2 TL 11 kuruş indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıtta İndirim Beklentisi Güçlendi

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 28 Kasım Cuma gece yarısından itibaren benzinde ve motorinde yeni bir fiyat güncellemesi yapılması bekleniyor.

Buna göre;

Benzinin litre fiyatında 73 kuruş,

Motorinin litre fiyatında 2 TL 11 kuruş

indirim öngörülüyor. Brent petroldeki düşüş eğilimi ve döviz kurundaki kısmi gerileme, bu fiyat hareketinin temel sebepleri arasında gösteriliyor.



3 /6 Petrol Fiyatları ve Döviz Kuru Fiyatları Nasıl Etkiliyor?

Türkiye’de pompa fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, dolar/TL kuru, rafineri marjları ve ÖTV–KDV gibi vergiler üzerinden belirleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri de fiyatların illere göre farklılaşmasında etkili oluyor.

Son günlerde petrol fiyatlarının küresel taleple birlikte geri çekilmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı.

4 /6 İstanbul, Ankara ve İzmir’de 27 Kasım 2025 Akaryakıt Fiyatları Güncel pompa fiyatları Türkiye’nin üç büyük şehrinde şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 55.00 TL Motorin: 57.07 TL LPG: 27.71 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 54.86 TL Motorin: 56.93 TL LPG: 27.08 TL

5 /6 Ankara Benzin: 55.87 TL Motorin: 58.10 TL LPG: 27.60 TL

İzmir Benzin: 56.20 TL Motorin: 58.43 TL LPG: 27.53 TL