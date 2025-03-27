YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 Trabzon doğumlu Türk futbol hakemidir. Asıl mesleği güvenlik görevliliği olan Yasin Kol hakemlik kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve hızla yükselmiştir. Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden biri olarak Süper Lig'deki maçlarda görev almaktadır. Kol, kariyerinin büyük kısmını Türk futbolunun en üst seviyesinde geçirmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli müsabaka yönetmiştir.