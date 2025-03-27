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Bir ilki yaşayacak! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir?

Bir ilki yaşayacak! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir?

Tuğba Güner
10:5727/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak. Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak. Yasin Kol kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Yasin Kol'un hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar.

Geçtiğimiz yıl TFF tarafından yetersiz olduğu düşünülerek alt klasmana düşürülen Yasin Kol, önümüzdeki günlerde oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisinde görevlendirildi. Peki, Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yasin Kol'un ilk derbi hakemliği olacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.


Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 Trabzon doğumlu Türk futbol hakemidir. Asıl mesleği güvenlik görevliliği olan Yasin Kol hakemlik kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve hızla yükselmiştir. Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden biri olarak Süper Lig'deki maçlarda görev almaktadır. Kol, kariyerinin büyük kısmını Türk futbolunun en üst seviyesinde geçirmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli müsabaka yönetmiştir.

YASİN KOL KARİYERİ

Yasin Kol, 2010 yılında FIFA kokartını alarak uluslararası arenada da hakemlik yapmaya başlamıştır. Süper Lig’deki maçlarda görev almakla birlikte, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda da hakem olarak görev almıştır.

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