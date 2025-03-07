BİLSEM sonuçlarına itiraz başvuruları için tarihler belli oldu. MEB 2025 BİLSEM sonuçları için öğrenci ve velilerin gözü yapılacak olan açıklamaya çevrilmiş durumda. BİLSEM 3035 sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, BİLSEM Msınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir? MEB tarafından BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sonuç takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Peki, MEB'in açıkladığı BİLSEM sonuçları ardından itiraz nasıl gerçekleştirilecek? İşte, detaylı bilgiler

2 /5 BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

1. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐ 27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. 2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

3 /5 3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. 5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.



4 /5 BİLSEM 2025 SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

2025 MEB BİLSEM takvimine göre, 10-14 Mart 2025 tarihlerinde ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.