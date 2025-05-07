BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı. BİLSEM sınav sonuçları MEB.gov.tr ile erişime açıldı. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 için öğrenci ve velilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına çevrilmişti. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ekranı ve detaylar...
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM öğrenci alım süreci devam ediyor. Sonuçların ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim gördükleri illerdeki BİLSEM kurumlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 01 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 08 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.
(Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.)"
BİLSEM sınav sonuçları 28 Şubat'ta Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ
BİLSEM’in mevcut takvimi de böylece değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ
Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.
1-Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
2- Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
3- Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.