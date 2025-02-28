BİLSEM sonuçları T.C No ile sorgulama ekranı MEB.gov.tr ile takip ediliyor. Ön değerlendirme sınavına katılan öğrenciler "BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte BİLSEMsonuç öğrenme ekranı...

1 /5 BİLSEM sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr ekranına çevrildi. Adaylar BİLSEM ö değerlendirme sonucunu T.C.kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecek. BİLSEM sonuçları ilan edildikten sonra adaylar 3-7 Mart tarihleri arasında sonuçlara itiraz edebilecek.

2 /5 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BİLSEM tarafından 23 Şubat günü tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları 28 Şubat'ta meb.gov.tr'den ilan edilecek. Öğrenciler 3-7 Mart tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itiraz işlemlerini yapabilecek. BİLSEM SONUÇ EKRANI



3 /5 BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak. BİLSEM sınav sonuçları 28 Şubat Cuma günü saat 09.00 itibariyle MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizden de bu ekrana ulaşmak mümkün olacak.





4 /5 DETAYLI TAKVİM MEB'İN SONUÇ SAYFASINDA YER ALACAK BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.