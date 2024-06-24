BİM'de 25 Haziran 2024 Salı günü satışa sunulacak aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 25 Haziran 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

1 / 2 25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL Kerem Labne - 99 TL Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL Akdo Mini Cornet - 125 TL



















