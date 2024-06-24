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BİM 25 Haziran 2024 Salı günü aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?

12:33 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

BİM'de 25 Haziran 2024 Salı günü satışa sunulacak aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 25 Haziran 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

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25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU


Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL

Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL

Kerem Labne - 99 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL

Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL

Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL

Akdo Mini Cornet - 125 TL











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Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 32,50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz - 27,50 TL

Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı - 27,50 TL

Black Bruin Enerji İçeceği - 24,50 TL

Limy Limonata Çeşitleri - 37,50 TL

Dimes Cool Lime Mix - 35 TL

Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi - 49,50 TL






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