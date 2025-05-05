BİM, 6-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Salı ve Cuma günleri mağaza raflarında yerini alacak ürünler, yine birbirinden çeşitli fırsatlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.
Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında mutfakların vazgeçilmezi Tefal düdüklü tencere ve tava çeşitleri bulunuyor. Ayrıca Paşabahçe'nin kaliteli cam ürünleri, farklı model ve renk seçenekleriyle terlikler, ev düzenini kolaylaştıracak 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap da katalogda yer alıyor.
Çocukları da unutmayan BİM, kumandalı yüksek hızlı spor araba ve ışıklı paten gibi eğlenceli oyuncakları da bu haftaki ürün gamına eklemiş durumda.
Fiyat-performans açısından dikkat çeken bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak raflarda satışa sunulacak. Kaçırmak istemeyenler için erken saatlerde mağazaya uğramakta fayda var.
- Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi Ecam290.61.B – 17.990 TL
- Rolwal Benzinli Jeneratör RB-J-GE-3800X – 9.990 TL
- ONVO 32 İnç IPS QHD Gaming Monitör OV32MNT301Q – 7.990 TL
- Kumtel Mini Buzdolabı 93/100 L – 5.250 TL
- Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria – 3.450 TL
- 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (SENNA 55UQ9500F) – 16.495 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6GB/128GB – 6.490 TL
- Melamin Kek Fanusu ve Spatula Seti – 249 TL
- Ahşap Standlı Kaşıklı Baharatlık Seti – 229 TL
- Borcam Kapaklı Oval Tencere (2250 cc + 34 cm) – 329 TL
- Fırın Seti (2500 cc + 4350 cc) – 479 TL
- Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek – 125 TL
- Kalın Taban Tek Bant Terlik Kadın – 125 TL
- Adore 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap – 2.290 TL
- Dagi Nakışlı Yüz Havlusu (50x90 cm) – 129 TL
- Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba (60 km/h) – 12.950 TL
- 4x4 Kumandalı Arazi Aracı (75 km/h) – 7.950 TL