Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında mutfakların vazgeçilmezi Tefal düdüklü tencere ve tava çeşitleri bulunuyor. Ayrıca Paşabahçe'nin kaliteli cam ürünleri, farklı model ve renk seçenekleriyle terlikler, ev düzenini kolaylaştıracak 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap da katalogda yer alıyor.





Çocukları da unutmayan BİM, kumandalı yüksek hızlı spor araba ve ışıklı paten gibi eğlenceli oyuncakları da bu haftaki ürün gamına eklemiş durumda.





Fiyat-performans açısından dikkat çeken bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak raflarda satışa sunulacak. Kaçırmak istemeyenler için erken saatlerde mağazaya uğramakta fayda var.